В Перу в пропасть упал автомобиль: 12 человек погибли, водитель сбежал

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Автомобиль упал в пропасть на юге Перу, в результате погибли 12 человек, сообщает местное издание La Republica.

По данным издания, инцидент произошел во вторник в регионе Аякучо. Автомобиль с 16 пассажирами упал в пропасть с высоты 300 метров. На место происшествия прибыла полиция и пожарные. Трое раненых были доставлены в одну из местных больниц. Водитель транспортного средства сбежал с места происшествия.

Точная причина происшествия выясняется. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением.