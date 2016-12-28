Обама назвал визит Абэ в Перл-Харбор "историческим жестом"

ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Барак Обама назвал историческим визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Перл-Харбор.

"Это исторический жест, он говорит о силе примирения, союза между американским и японским народом, напоминает о том, что даже самые глубокие раны войны могут уступить место дружбе и долгому миру", — сказал Обама, выступая вместе с Абэ в Перл-Харборе.

Абэ в своей речи выразил соболезнования погибшим, хотя и не стал извиняться за события 75-летней давности.

Во время атаки Японии на Перл-Харбор в 1941 году погибли более 2,4 тысячи американцев, еще более тысячи получили ранения. Нападение на базу стало поводом для вступления США во Вторую мировую войну.

В мае 2016 года Барак Обама во время саммита "большой семерки" в Японии стал первым президентом США, посетившим Хиросиму — город-жертву американской атомной бомбардировки. Нынешняя поездка Абэ в Перл-Харбор рассматривается как ответный шаг со стороны японского руководства. Перл-Харбор уже посещали нынешний и бывший императоры Японии.