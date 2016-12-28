В Нью-Йорке полиция эвакуировала людей из башни Trump Tower

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Полиция эвакуировала часть башни Trump Tower в Нью-Йорке из-за подозрительного предмета, передает телеканал CBS.
Согласно данным СМИ, избранного президента США Дональда Трампа в момент эвакуации в здании не было.
Позже агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что подозрительным предметом оказался рюкзак с детскими игрушками. Портфель нашли рядом со входом в магазин Nike Town, который расположен в здании, рассказал представитель правоохранительных органов Стивен Дэвис.
Здание Trump Tower было открыто на 5-й авеню в 1982 году. В ожидании переезда в Белый дом в Вашингтоне Трамп продолжает работать в небоскребе, где принимает своих советников и кандидатов на министерские посты.
VIDEO: Trump Tower in Midtown Manhattan evacuated due to suspicious package: https://t.co/TnGzBRlLf9 pic.twitter.com/VHbJ692RLL— Eyewitness News (@ABC7NY) 27 декабря 2016 г.