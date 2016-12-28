Подозрительным предметом, вызвавшим эвакуацию Trump Tower, оказался рюкзак

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Подозрительным предметом, вызвавшим эвакуацию в башне Trump Tower в Нью-Йорке, оказался рюкзак с детскими игрушками, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее сообщалось, что полиция провела частичную эвакуацию небоскреба после обнаружения подозрительного предмета. Помимо полиции на место прибыли пожарные машины.

Как сообщил представитель правоохранительных органов Стивен Дэвис, рюкзак был найден рядом с входом в магазин Nike Town, расположенным в здании. После осмотра рюкзака команда взрывотехников сообщила о том, что он не представляет опасности.

В момент эвакуации избранный президент не находился в Trump Tower, где проживает в настоящее время.

Пресс-секретарь Дональда Трампа Шон Спайсер поблагодарил сотрудников полиции Нью-Йорка на своей официальной странице в Twitter. Представитель мэра города Билла де Блазио Ерик Филлипс подшутил над твитом пресс-секретаря, ответив ему: "Без проблем. Мы вышлем вам счет".

VIDEO: Trump Tower in Midtown Manhattan evacuated due to suspicious package: https://t.co/TnGzBRlLf9 pic.twitter.com/VHbJ692RLL — Eyewitness News (@ABC7NY) 27 декабря 2016 г.

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