Суд в Киеве рассмотрит дело об убийстве Грабовского в закрытом режиме

"Сегодня Шевченковский районный суд города Киева принял решение о закрытом рассмотрении резонансного дела по убийству известного адвоката Грабовского Юрия", — написала Соколовская на своей странице в Facebook.
По ее словам, процессуальные основания для принятия такого решения у суда отсутствовали, а было лишь желание стороны обвинения и адвокатов обвиняемых. Соколовская считает, что в закрытом режиме дело не будет рассматриваться объективно.
Гражданин РФ Александров вместе с другим россиянином Евгением Ерофеевым был задержан украинскими военными 16 мая 2015 года в районе города Счастье Луганской области. Позже Голосеевский районный суд Киева приговорил их к 14 годам лишения свободы, признав виновными в ведении "агрессивной войны по предварительному сговору с группой лиц", "ведении террористической деятельности" и по ряду других статей. В конце мая в Москве и Киеве было одновременно объявлено о помиловании и освобождении осужденных на Украине россиян Александрова и Ерофеева и отбывавшей наказание в РФ Надежды Савченко. В тот же день они вернулись на родину.