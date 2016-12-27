Мексиканский авиаперевозчик временно запретил полеты 11 российских SSJ100

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Мексиканский авиаперевозчик Interjet временно запретил полеты 11 российских самолетов SSJ100, у которых после проверки были выявлены "потенциальные неисправности", сообщил глава компании Хосе Луис Гарса.

Авиакомпания ранее сообщила, что проводит проверку российских самолетов SSJ100. Компания проинформировала, что российская сторона опубликовала постановление по летной эксплуатации, которое обязывает провести проверку самолетов Superjet 100.

"Мы запретили полеты 11 самолетов (SSJ100) и ждем, когда авиационные власти и производитель предложат нам решение, чтобы мы могли их вернуть к выполнению регулярных рейсов", — цитирует слова главы компании агентство Рейтер.

Отмечается, что авиаперевозчик располагает 22 самолетами SSJ100.

Ранее, 24 декабря, источник РИА Новости сообщал, что в стабилизаторе самолетов SSJ100 обнаружено повреждение, из-за которого Росавиация приостановила эксплуатацию шести SSJ100 у "Аэрофлота" и одного у авиакомпании "ИрАэро". Позднее производитель, ГСС ("Гражданские самолеты Сухого"), сообщил, что была организована работа по осмотру парка SSJ100, находящегося в эксплуатации, выпущено техническое решение по поддержанию летной годности самолетов данного типа.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во вторник заявил, что проверка российских самолетов SSJ100 мексиканской авиакомпанией Interjet вызвана технической проблемой, которая будет решена в ближайшее время.