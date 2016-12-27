МЧС Абхазии: второй день поисков обломков Ту-154 не дал результатов

СУХУМ, 27 дек — РИА Новости. Абхазские спасатели завершили второй день поисков обломков самолета Ту-154, разбившегося в районе

Сочи, безрезультатно, передает во вторник агентство Sputnik Абхазия cо ссылкой на первого замминистра по чрезвычайным ситуациям республики Тиграна Делибалтяна.

В понедельник министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что обратился за помощью в проведении поисково-спасательной операции к специалистам из Абхазии, так как сильным течением части разбившегося самолета Ту-154 могло отнести на территорию соседнего государства.

"На сегодня мы завершили поиски обломков в море. Второй день поисков обломков Ту-154 был безрезультатным. Завтра с рассветом продолжим интенсивные поисковые работы", — приводит агентство слова Делибалтяна.

Как отметил замминистра, в среду также будет применяться военная авиация, катера МЧС Абхазии и личный состав ведомства.

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять журналистов "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.