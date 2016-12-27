В США хотят запретить конгрессменам публиковать фото и видео с заседаний

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Республиканцы выступили с предложением штрафовать конгрессменов, которые делают фотографии и видео в палате представителей, передает во вторник телеканал NBC News.
Отмечается, что предложение республиканцев стало ответом на онлайн-трансляцию июньского голосования по законопроекту, ужесточающему правила продажи оружия в стране. Тогда члены Республиканской партии, которые составляют большинство в палате представителей США, отменили заседание, после чего микрофоны в зале для голосования были выключены, а телетрансляция прервана. В ответ около 60 демократов устроили "сидячий протест", продолжавшийся несколько часов.
"Дорогие республиканцы, вы можете штрафовать меня и Демократическую партию любыми способами вплоть до банкротства за сидячую забастовку, но мы всегда будем выступать от имени жертв", — написал в своем аккаунте в микроблоге Twitter конгрессмен-демократ Эрик Суолуэлл.
Администрация действующего президента-демократа Барака Обамы несколько раз пыталась ужесточить правила продажи оружия, но каждый раз конгресс, который контролируют республиканцы, отказывался принимать соответствующие законы, ссылаясь на конституционное право граждан США иметь оружие.