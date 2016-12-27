Пожар на магистральном газопроводе в Азербайджане потушен

БАКУ, 27 дек – РИА Новости, Вугар Гасанов. Пожар, возникший после взрыва на магистральном газопроводе в Азербайджане, потушен, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Госнефтекомпании республики (SOCAR).

Ранее во вторник SOCAR сообщила о взрыве на одном из магистральных газопроводов, отходящих от Сангачальского газового узла. МЧС республики уточнило, что в результате взрыва в Гарадагском районе Баку вспыхнул сильный пожар на газопроводе, принадлежащем производственному объединению "Азеригаз".

"В результате предпринятых мер удалось потушить пожар, начавшийся с 10.00 по местному времени (09.00 мск)", — заявили в пресс-службе SOCAR.