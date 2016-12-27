Задержанный в Латвии по подозрению в шпионаже является сотрудником ЖД

РИГА, 27 дек – РИА Новости. Жителем Латвии, задержанным Полицией безопасности (ПБ) по подозрению в шпионаже и заключенным на время следствия под стражу, является сотрудник предприятия Latvijas dzelcels ("Латвийская железная дорога") Александр Красноперов, написал в своем профиле в Facebook общественный и политический деятель Владимир Линдерман.
"Шпионажем там и не пахнет, а есть страстное желание Полиции безопасности поймать хотя бы одного российского шпиона из числа местных жителей", — написал Линдерман.
Глава МВД Латвии Рихард Козловскис поблагодарил Полицию безопасности за проделанную работу, в результате которой был задержан подозреваемый в шпионаже. В МВД не сообщают личные данные задержанного.