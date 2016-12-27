В КНДР назвали 2017 год благоприятным для наращивания ядерного арсенала

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын рассматривает 2017 год как наиболее благоприятный период для наращивания ядерного арсенала страны в связи со сменой высшего руководства в США и Южной Корее, заявил бывший северокорейский дипломат.

Экс-советник посольства КНДР в Лондоне Тхэ Ён Хо, в августе бежавший со своей семьей Южную Корею, во вторник дал первую пресс-конференцию. По его словам, на партийном съезде в мае Ким Чен Ын отдал директиву об "окончании" ядерного развития до конца следующего года.

"КНДР рассматривает 2017 год как наилучшее время для ядерного развития, поскольку в Южной Корее пройдут досрочные президентские выборы, а США переживают процесс передачи власти", — сообщил дипломат, слова которого приводит агентство Рёнхап.

Он отметил, что, по расчетам северокорейских властей, Вашингтон и Сеул будут слишком заняты внутренними делами, чтобы применить к Пхеньяну "меры военного воздействия".

Экс-дипломат также заявил, что Ким Чен Ын не откажется от ядерного арсенала в обмен на пакет экономических льгот и финансовой помощи, какой бы масштабный характер не носила эта инициатива.

Тхэ Ён Хо признал, что не располагает точной информацией о северокорейской ядерной программе, ключевые сведения о которых были недоступны дипломатам. "Этого не знает даже министр иностранных дел", — добавил он.

В январе этого года КНДР провела четвертые испытания ядерного оружия, а в феврале запустила ракету, которая способна, по некоторым оценкам, поражать цели на расстоянии до 12 тысяч километров. В ответ СБ ООН и ряд отдельных стран приняли разного рода санкции, призванные заставить Пхеньян отказаться от ядерных и ракетных разработок.

КНДР отказывается свернуть ядерную программу и уже в сентябре провела самые мощные в своей истории ядерные испытания.

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