Экс-депутат Рады обратится в Венецианскую комиссию по делу о госперевороте

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник, по иску которого Дорогомиловский суд Москвы признал события в Киеве 2014 года госпереворотом, заявил, что намерен через ОБСЕ обратиться в Венецианскую комиссию.

Кроме того, Олейник намерен подать в суд на европейских министров иностранных дел, бывших, по его словам, гарантами соглашения экс-президента Виктора Януковича и оппозиции 21 февраля.

"Это уникальный документ, в котором собраны доказательства и видеоматериалы… С этим документом надо ознакомить украинское общество, украинский народ не понимал и значительная часть не понимает, что произошел антиконституционный переворот… Не исключаю возможность обратиться в суды общей юрисдикции Германии, Польши с иском к (главе МИД ФРГ Франк-Вальтеру) Штайнмайеру и другим гарантам соглашения Януковича и оппозиции", — заявил Олейник журналистам после заседания суда. Какие меры, по его мнению, может принять суд, экс-депутат не пояснил.

Кроме того, Олейник через ОБСЕ намерен ознакомить с решением суда Венецианскую комиссию, для чего политик собирается начать сбор подписей жителей Украины под обращением в ОБСЕ.

Ранее во вторник Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск Олейника и признал события на Украине в 2014 году государственным переворотом.