США
27.1227 декабря17:51МСК
USD60.86-0.05
EUR63.57-0.16
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

The Week: никто не хочет такой Европы, какой она стала из-за Меркель

Тема:
Ситуация с беженцами в Европе (4233)
15:0227.12.2016
(обновлено: 15:48 27.12.2016)
7175016
Акция протеста против политики Ангелы Меркель в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости. Николай Филяков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Из-за миграционной политики канцлера Германии Ангелы Меркель Европа стала опасным местом,  где свободные границы играют на руку террористам, пишет корреспондент издания The Week Майкл Догерти в своей колонке под названием "Ангела Меркель разрушает Европу".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
© AFP 2016/ John MacDougall
FP: единственный способ защитить Запад - заставить Меркель уйти

"Хуже всего, что стремление Меркель защитить "европейские ценности", вероятно, навсегда изменило жизнь в Европе. Мир без границ, символизирующий общественный порядок и процветание <…>, превратился в источник опасности", — отмечает он.

По словам Догерти, когда федеральный канцлер ФРГ спровоцировала приток в страну более миллиона беженцев в 2015 году, ей "пели осанну" и называли ее решение "триумфом человеколюбия".

Но после того как в Берлине грузовик, за рулем которого находился мигрант, протаранил рождественский базар, в результате чего погибли 12 человек, справедливо утверждать, что политика Меркель обернулась катастрофой, считает журналист The Week.

Подозреваемый в этом нападении — 24-летний Анис Амри, в итоге застреленный полицией в Милане, предположительно был беженцем из Туниса, обращает внимание Догерти. При этом открытые границы позволили ему выбраться из Германии после совершения преступления и оказаться сначала во Франции, а потом в Италии, добавляет он.

Ангела Меркель в Брюсселе. 15 декабря 2016 года
© REUTERS/ Reimar Ott
Ангела Меркель идет по пути Хиллари Клинтон

Журналист The Week напоминает: 2016 год, который заканчивается для Германии трауром по погибшим в Берлине, начинался для нее с нападений на женщин в Кельне, совершенных также предположительно просителями убежища. После этого были и другие инциденты, от взрыва в городе Ансбах, устроенного беженцем из Сирии, до ареста 17-летнего афганца по делу об убийстве 19-летней дочери европейского чиновника Марии Ладенбургер.

"Это катастрофа не только для Германии", — отмечает Догерти, вспоминая теракты в Брюсселе, Париже и Ницце.

Сама Меркель утверждала, что беженцев в таком количестве необходимо принимать, потому что только так можно остаться верным "европейским ценностям". Однако нынешняя волна терроризма в Европе несет "смертельную опасность" не только ее партии, но и Европейскому союзу в целом, подчеркивает журналист.

Теперь отдельным европейским странам вместо поиска новых способов интеграции мигрантов приходится искать новые способы надзора за ними. "Такой Европы никто не хотел", — резюмирует Догерти.

© РИА Новости. Виталий Подвицкий
Капитан неизбежность

 

Комментировать
+
В мире
Обсуждение
7 пользователей оставили 7 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.