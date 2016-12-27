The Week: никто не хочет такой Европы, какой она стала из-за Меркель

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Из-за миграционной политики канцлера Германии Ангелы Меркель Европа стала опасным местом, где свободные границы играют на руку террористам, пишет корреспондент издания The Week Майкл Догерти в своей колонке под названием "Ангела Меркель разрушает Европу".

"Хуже всего, что стремление Меркель защитить "европейские ценности", вероятно, навсегда изменило жизнь в Европе. Мир без границ, символизирующий общественный порядок и процветание <…>, превратился в источник опасности", — отмечает он.

По словам Догерти, когда федеральный канцлер ФРГ спровоцировала приток в страну более миллиона беженцев в 2015 году, ей "пели осанну" и называли ее решение "триумфом человеколюбия".

Но после того как в Берлине грузовик, за рулем которого находился мигрант, протаранил рождественский базар, в результате чего погибли 12 человек, справедливо утверждать, что политика Меркель обернулась катастрофой, считает журналист The Week.

Подозреваемый в этом нападении — 24-летний Анис Амри, в итоге застреленный полицией в Милане, предположительно был беженцем из Туниса, обращает внимание Догерти. При этом открытые границы позволили ему выбраться из Германии после совершения преступления и оказаться сначала во Франции, а потом в Италии, добавляет он.

Журналист The Week напоминает: 2016 год, который заканчивается для Германии трауром по погибшим в Берлине, начинался для нее с нападений на женщин в Кельне, совершенных также предположительно просителями убежища. После этого были и другие инциденты, от взрыва в городе Ансбах, устроенного беженцем из Сирии, до ареста 17-летнего афганца по делу об убийстве 19-летней дочери европейского чиновника Марии Ладенбургер.

"Это катастрофа не только для Германии", — отмечает Догерти, вспоминая теракты в Брюсселе, Париже и Ницце.

Сама Меркель утверждала, что беженцев в таком количестве необходимо принимать, потому что только так можно остаться верным "европейским ценностям". Однако нынешняя волна терроризма в Европе несет "смертельную опасность" не только ее партии, но и Европейскому союзу в целом, подчеркивает журналист.

Теперь отдельным европейским странам вместо поиска новых способов интеграции мигрантов приходится искать новые способы надзора за ними. "Такой Европы никто не хотел", — резюмирует Догерти.