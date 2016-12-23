Глава МВД Италии подтвердил, что в Милане убит Анис Амри

РИМ, 23 дек — РИА Новости, Наталия Шмакова. Глава МВД Италии Марко Миннити подтвердил, что подозреваемый в совершении теракта в Берлине застрелен в ходе перестрелки с полицией в Милане.

"Без сомнения, убитый в перестрелке — это подозреваемый в совершении теракта в Берлине Анис Амри", — заявил Миннити в ходе специальной пресс-конференции в Риме.

Агентство Ansa со ссылкой на свои источники ранее сообщило, что убитого идентифицировали как тунисца Аниса Амри по отпечаткам пальцев и по внешнему описанию.

Министр отметил, что власти Италии осуществляют особый контроль на приграничных территориях, чтобы идентифицировать человека, находящегося в бегах, при въезде в страну. "Это означает, что система безопасности работает", — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел около трех часов утра. Мужчина открыл огонь в ответ на просьбу предъявить документы. Полицейские застрелили нарушителя, один из правоохранителей получил ранения.

Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 пострадали. Власти Германии подозревали в причастности к теракту 24-летнего Аниса Амри. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".