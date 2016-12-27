Политолог положительно оценил роль Киссинджера в диалоге России и США

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Возможное участие экс-госсекретаря США Генри Киссинджера в разработке новой концепции российско-американских отношений вполне реально. Для России это хорошая новость и свидетельство того, что США стремятся к налаживанию двустороннего диалога, считает руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ–ВШЭ, эксперт РСМД Владимир Батюк.

Немецкий таблоид Bild со ссылкой на аналитический доклад "западно-европейских спецслужб", который базируется на "информации команды Трампа" сообщил в понедельник, что избранный президент США Дональд Трамп стремится к снятию санкций с России и признанию ее сферы влияния в "пространстве между Польшей и Ираном, Афганистаном и Китаем" по рекомендации Киссинджера, который должен стать посредником между Москвой и Вашингтоном.

"Вполне возможно, что Киссинджер может разрабатывать какую-то американскую концепцию отношений с Россией, поскольку и при предыдущих администрациях Киссинджер играл роль такого неформального канала связи между Москвой и Вашингтоном, поскольку этот человек пользуется громадным авторитетом и в США, и в России, должен добавить, заслужено", — заявил Батюк РИА Новости.

Эксперт сообщил. Что Киссинджер "неоднократно бывал в нашей стране, случалось, передавал конфиденциальные послания от руководителей США российским руководителям". "Поэтому вполне возможно, что Трамп, действительно, обратился к Генри Киссинджеру с просьбой помочь в формировании американской политики на российском направлении", — добавил он.

Он подчеркнул, что "то, что советником Трампа по российским вопросам стал Генри Киссинджер, это очень хорошая новость, свидетельство того, что в Вашингтоне хотели бы начать действительно серьезный диалог по проблемам, представляющим взаимный интерес".

Выход из тупика



По мнению эксперта, для "российской стороны, это очень хорошая новость, так как Киссинджер – это политический реалист, это классик политического реализма, и такой вот реалистичный диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес, и может вывести российско-американские отношения из того тупика, в котором они оказались".

По словам аналитика, отношения двух стран оказались в тупике, потому что американцы предпочитали строить отношения с РФ не на основе американских интересов, а на основе американских идеалов, американских ценностях, американских представлениях о добре и зле, а в сфере идеологии компромиссов нет и быть не может.

"Отсюда вот эта американская позиция по целому ряду международных проблем, которая была, откровенно говоря, абсолютно неработоспособна, начиная от Украины и заканчивая Сирией, видимо, судя по тому, что Трамп стал президентом США, в Америке крепнет понимание того, что такая политика бесперспективна и ее надо менять", — отметил Батюк.