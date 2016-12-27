Посол Франции в России не видит альтернативы Минским соглашениям

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Новых инициатив по урегулированию ситуации на востоке Украины в настоящее время нет, заявил в интервью РИА Новости посол Франции в РФ Жан-Морис Рипер.
Страны "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, ФРГ) работают над разрешением украинского кризиса уже больше двух лет.
"Других инициатив на повестке дня пока не стоит. Мы по-прежнему считаем, что минские соглашения — хорошие соглашения. Пока альтернативы им нет", — сказал французский дипломат. Тем не менее, он отметил, что в Париже обеспокоены возобновлением напряженности и насилия в Донбассе.
"Эти санкции неблагоприятны как для России, так и для Украины и Европы. Но санкционные меры нельзя снять до тех пор, пока минские соглашения не будут реализованы. Обсуждение продолжается на техническом уровне, на уровне советников канцлера и президентов, министров иностранных дел, и даже на уровне глав государств. К сожалению, прогресс достигается не быстро. Между сторонами сейчас нет доверия", — заявил Рипер.
Российская сторона заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине.