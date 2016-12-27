США
27.1227 декабря16:59МСК
USD60.86-0.05
EUR63.57-0.16
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Посол Франции в России не видит альтернативы Минским соглашениям

Тема:
Ситуация на Украине. Декабрь 2016 (440)
11:0927.12.2016
(обновлено: 11:33 27.12.2016)
23364
Ситуация в Донбассе. Архивное фото
© РИА Новости. Николай Хижняк
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Новых инициатив по урегулированию ситуации на востоке Украины в настоящее время нет, заявил в интервью РИА Новости посол Франции в РФ Жан-Морис Рипер.

Подросток у окна в разрушенном спортивном зале средней школы поселка Шахты 6/7, ставшей убежищем для местных жителей. Архивное фото
© РИА Новости. Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Обозреватель Foreign Policy посоветовал Украине "отпустить" Донбасс

Страны "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, ФРГ) работают над разрешением украинского кризиса уже больше двух лет.

"Других инициатив на повестке дня пока не стоит. Мы по-прежнему считаем, что минские соглашения — хорошие соглашения. Пока альтернативы им нет", — сказал французский дипломат. Тем не менее, он отметил, что в Париже обеспокоены возобновлением напряженности и насилия в Донбассе.

Процедура передачи Анжелики Пресняковой и Ольги Сворак украинской стороне между Донецком и Макеевкой. 27 декабря 2016
© РИА Новости. Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
ДНР передала Киеву двух пленных в качестве жеста доброй воли
Что касается вопроса снятия санкционных мер в отношении РФ, посол подчеркнул, что "мы все хотим, чтобы санкции были отменены".

"Эти санкции неблагоприятны как для России, так и для Украины и Европы. Но санкционные меры нельзя снять до тех пор, пока минские соглашения не будут реализованы. Обсуждение продолжается на техническом уровне, на уровне советников канцлера и президентов, министров иностранных дел, и даже на уровне глав государств. К сожалению, прогресс достигается не быстро. Между сторонами сейчас нет доверия", — заявил Рипер.

Предновогодний Донецк. Декабрь 2016
© РИА Новости. Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
В ДНР надеются на положительные сдвиги в урегулировании в следующем году
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Лидеры ЕС договорились о продлении экономических санкций в отношении России из-за ситуации на востоке Украины еще на шесть месяцев до середины 2017 года.

Российская сторона заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине.

Читайте полный текст интервью с послом Франции в России >>

© Инфографика
Перейти в фотобанк
Выполнение минских соглашений
Комментировать
+
В мире
Обсуждение
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.