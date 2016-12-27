В Казахстане скончался сотрудник российского Генконсульства

АЛМА-АТА, 27 дек — РИА Новости. В Усть-Каменогорске (административный Восточно-Казахстанской области) от инфаркта скончался гражданин России Роман Скрыльников, сообщили РИА Новости в посольстве России.

"26 декабря от инфаркта скончался командированный в Усть-Каменогорск сотрудник Скрыльников Роман Сергеевич", — сообщил представитель посольства.

По его информации, тело будет доставлено на родину.

Собеседник агентства добавил, что умерший не являлся дипломатом.

Скрыльников был командирован в Генконсульство РФ в Усть-Каменогорске.