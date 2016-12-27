Турция не подавала заявку на вступление в ШОС, заявили в Казахстане

АСТАНА, 27 дек — РИА Новости. Официальной заявки от Турции на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) не поступало, сообщил министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов.

"Что касается членства Турции в ШОС, то это, во-первых, решение самой Турции, еще формальной заявки от Турции нет. Вопрос принятия той или иной страны в члены организации является прерогативой всех членов ШОС. Должен сформироваться консенсус по этому вопросу. Все слышали сообщения в СМИ, но это не есть официальная заявка. Видимо это были высказаны вслух какие-то мысли. Конечно, на них обращено внимание", — сказал Идрисов во вторник на брифинге.

Он отметил, что "с момента озвучивания мысли до формальной заявки и принятия в члены — большое расстояние".

"Здесь важно четко оформленное намерение, желание самой Турции. Вы знаете, что вопрос не такой простой, с учетом европейских устремлений Турции", — сказал Идрисов.