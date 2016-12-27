В Казахстан прибыла очередная партия Су-30СМ

АЛМА-АТА, 27 дек – РИА Новости, Михаил Егорин. Вооруженные силы Казахстана получили очередную партию истребителей Су-30СМ, сообщила во вторник пресс-служба Минобороны республики.

"Боевой состав вооруженных сил пополнился очередной партией современных многофункциональных истребителей Су-30СМ поколения 4++", — говорится в распространенном во вторник пресс-релизе.

По данным ведомства, своим летным и тактико-техническим характеристикам они вплотную приближены к самолетам пятого поколения, которые в сфере авиастроения на сегодняшний день находятся на вершине мирового научно-технического прогресса.

Согласно пресс-релизу, самолет способен выполнять широкий спектр боевых задач на значительном удалении от базы, круглосуточно, в любую погоду, в условиях информационного и огневого противодействия противника. Су-30СМ решает задачи по уничтожению воздушных целей, а также наземных и надводных объектов, оснащен широким спектром вооружения и современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования.

"Для успешного освоения данного истребителя необходимы глубокие знания техники и постоянное самосовершенствование. За полтора года летчики успешно освоили данный самолет, об этом свидетельствует участие в ряде учений. Поставка новой авиационной техники позволит повысить безопасность полетов и обороноспособность вооруженных сил Казахстана в целом", — отметил заместитель командира авиационной базы по воспитательной и идеологической работе подполковник Темиртас Ибраев.

Первая партия самолетов Су-30СМ поступила на вооружение Военно-воздушных сил Казахстана в 2015 году в рамках договоренностей, достигнутых ранее между руководством оборонных ведомств Казахстана и России.