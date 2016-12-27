МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Число жертв тайфуна "Нок-тен" на Филиппинах достигло шести, 18 человек числятся пропавшими без вести, сообщило во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на правительство.

Ранее сообщалось о четырех погибших.

Тайфун "Нок-тен" обрушился на восточную часть Филиппин в воскресенье. К понедельнику скорость ветра немного ослабла и составила 130 километров в час с порывами ветра до 215 километров в час.

Тайфун повлек за собой затопление дорог и сельских местностей, разрушил дома и повредил морские суда. В прибрежной провинции Батангас затонул паром, в результате чего один член экипажа погиб и 18 пропали без вести, сообщила береговая охрана. Еще пять человек погибли в других инцидентах.

Как сообщает агентство, более 429 тысяч человек были эвакуированы из своих домов, более 330 рейсов пришлось отменить из-за тайфуна. Власти проводят оценку ущерба.

"Мы видели много домов, разрушенных сильным ветром. Инфраструктура, такая как школы и больницы, тоже разрушена. Мы еще ожидаем конкретного сила разрушенных домов, чтобы произвести оценку стоимости ущерба", — сообщил представитель агентства предотвращения последствий стихийных бедствий.

Каждый год в сезон дождей с июня по декабрь на Филиппины обрушиваются около 20 бурь и тайфунов, однако самым губительным за всю историю страны стал прошедший в ноябре 2013 года через центральную ее часть супертайфун "Йоланда" (по международной классификации ─ "Хайянь"), который принес с собой ветры скоростью 315 километров в час с порывами до 380. Число филиппинцев, погибших или пропавших без вести в результате буйства стихии, превысило 8 тысяч, супертайфун полностью уничтожил или частично повредил 1,1 миллиона домов, лишив жилья 4 миллиона человек.