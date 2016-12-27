Источник: договор Россия - Египет по авиабезопасности готов к подписанию

КАИР, 27 дек – РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Соглашение между Россией и Египтом по авиабезопасности готово к подписанию между правительствами двух стран, приезд российской делегации можно ждать в течение ближайших дней, сообщил в понедельник РИА Новости источник в парламенте Египта.

"Парламентский комитет по туризму провел встречу с министром гражданской авиации (Египта Шерифом Фатхи – ред.), чтобы ознакомиться с последним развитием ситуации вокруг снятия запрета на полеты между Москвой и Каиром. Встреча также касалась обсуждения соглашения по авиационной безопасности, которое готово к подписанию представителями правительств… Будет направлено приглашение российским экспертам для ознакомления с мерами безопасности в аэропортах и подготовки подписания соглашения", — сказал источник.

Собеседник агентства добавил, что ожидает "прибытия российской комиссии в течение ближайших дней для подготовки подписания соглашения".

Ранее в понедельник египетские СМИ сообщили, что российские эксперты могут прибыть в Каир с проверкой уже в понедельник вечером.

В конце ноября министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что РФ направила Египту материалы по межправсоглашению по авиабезопасности и ждет реакции и согласования. Источник в минавиации Египта 20 декабря сообщил РИА Новости, что ведомство изучает документ.

Полеты в Египет из РФ и туристический поток были приостановлены после катастрофы российского пассажирского самолета на Синае в конце октября 2015 года. Следствие продолжается до сих пор. Основной версией является взрыв на борту.

РФ заявила о необходимости обеспечения безопасности в аэропортах Египта для возобновления авиасообщения между странами. Стороны также сообщали о планах подписать межправсоглшение по авиабезопасности. Российская сторона рассчитывает, что Египет в ближайшее время установит в своих аэропортах автоматическую систему биометрического доступа сотрудников. Также поднимались вопросы, связанные с видеонаблюдением по периметру аэропортов и аэровокзальных комплексов, организации специальных зон доступа предполетного досмотра пассажиров, организации дополнительного досмотра и мер безопасности непосредственно при выходе из гейтов на борт самолета уже в "чистой" зоне.