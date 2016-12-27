Премьер Японии почтил память погибших американцев и японцев на Гавайях

ТОКИО, 27 дек — РИА Новости, Иван Захарченко. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ возложил венок на могилы американских солдат в Гонолулу и погибших от столкновения с подлодкой США японских рыбаков, начиная двухдневную поездку на Гавайи, сообщило агентство Киодо.
Как напоминает агентство, в 2011 году это кладбище также посещал бывший премьер Японии Йосихико Нода.
Отдельно Абэ возложил цветы к могилам японцев на кладбище Макики. Еще один мемориал, у которого премьер-министр Японии почтил память погибших, посвящен памяти девяти японцев, в том числе четырех школьников, которые потеряли жизни во время столкновения с подводной лодкой США судна "Эхимэ-мару".
Во время поездки на Гавайи Синдзо Абэ примет участие в совместной церемонии с президентом США Бараком Обамой в память о моряках корабля "Аризона" в Перл-Харборе, погибших во время атаки японцев 7 декабря 1941 года. Это нападение стало поводом для вступления Соединенных Штатов во Вторую мировую войну.
Также планируются переговоры Абэ с Обамой — последние для нынешнего президента США, на которых лидеры двух стран должны выступить с заявлением о недопустимости повторения ужасов войны.