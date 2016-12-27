Премьер Японии почтил память погибших американцев и японцев на Гавайях

ТОКИО, 27 дек — РИА Новости, Иван Захарченко. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ возложил венок на могилы американских солдат в Гонолулу и погибших от столкновения с подлодкой США японских рыбаков, начиная двухдневную поездку на Гавайи, сообщило агентство Киодо.

По его данным, венок японский премьер оставил на Тихоокеанском мемориальном кладбище ("Панчбоул"), на котором похоронены американцы, погибшие во время атаки Японии на Перл-Харбор в 1941 году, а также во время Второй мировой и в войне во Вьетнаме.

Как напоминает агентство, в 2011 году это кладбище также посещал бывший премьер Японии Йосихико Нода.

Отдельно Абэ возложил цветы к могилам японцев на кладбище Макики. Еще один мемориал, у которого премьер-министр Японии почтил память погибших, посвящен памяти девяти японцев, в том числе четырех школьников, которые потеряли жизни во время столкновения с подводной лодкой США судна "Эхимэ-мару".

Как отмечает Киодо, Абэ сопровождают министр иностранных дел Японии Фумио Кисида, министр обороны Томоми Инада, а также посол США в Токио Кэролайн Кеннеди.

Во время поездки на Гавайи Синдзо Абэ примет участие в совместной церемонии с президентом США Бараком Обамой в память о моряках корабля "Аризона" в Перл-Харборе, погибших во время атаки японцев 7 декабря 1941 года. Это нападение стало поводом для вступления Соединенных Штатов во Вторую мировую войну.

Также планируются переговоры Абэ с Обамой — последние для нынешнего президента США, на которых лидеры двух стран должны выступить с заявлением о недопустимости повторения ужасов войны.