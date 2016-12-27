Пушков: нельзя ожидать близости Трампа c Россией по всем вопросам

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп вряд ли будет близок к Москве по всем ключевым вопросам, но появится возможность уйти от конфликта между Россией и США времен президентства Барака Обамы, считает сенатор Алексей Пушков.

Нельзя ожидать, что Трамп будет близок к России по всем ключевым вопросам. Но с Обамой был сплошной конфликт. И от этого уйти можно и нужно. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 декабря 2016 г.

"Нельзя ожидать, что Трамп будет близок к России по всем ключевым вопросам. Но с Обамой был сплошной конфликт. И от этого уйти можно и нужно", — написал Пушков в понедельник в Twitter

Ранее сенатор заявил, что после инаугурации Трампа лед в российско-американских отношениях тронется.