Пушков: нельзя ожидать близости Трампа c Россией по всем вопросам

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп вряд ли будет близок к Москве по всем ключевым вопросам, но появится возможность уйти от конфликта между Россией и США времен президентства Барака Обамы, считает сенатор Алексей Пушков.
Нельзя ожидать, что Трамп будет близок к России по всем ключевым вопросам. Но с Обамой был сплошной конфликт. И от этого уйти можно и нужно.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 декабря 2016 г.
Ранее сенатор заявил, что после инаугурации Трампа лед в российско-американских отношениях тронется.