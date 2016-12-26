СМИ: следователи из России по делу Карлова посетили генпрокурору Анкары

АНКАРА, 26 дек – РИА Новости. Российская делегация, прибывшая в Турцию для участия в расследовании убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова, встретилась с заместителем генерального прокурора Анкары Неджипом Джемом Ишчименом, руководящим отделом по борьбе с преступлениями против конституционного строя, сообщило агентство Anadolu в понедельник.

Встреча продолжалась около часа. Ее подробности не приводятся.

Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".