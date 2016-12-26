Телеканал LCI объяснил, что заставило Турцию стать союзником России в Сирии

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Убийство российского посла в Турции Андрея Карлова не только не стало поводом для конфликта между странами, как ожидали некоторые эксперты, но даже ускорило их взаимное сближение, пишет на сайте французского телеканала LCI журналист Мишель Скотт.

Фактически Турция отвернулась от поддержки "умеренной оппозиции" и присоединилась к позиции России, а это знаменует собой поворотный момент в сирийском конфликте. Западные страны бессильны, и главная роль в урегулировании кризиса окончательно переходит к Москве, пишет Скотт.

Причину такого разворота автор видит в том, что за пять лет войны в Сирии Турция не добилась никаких успехов: сирийская "умеренная" оппозиция радикализировалась, Запад прекратил оказывать ей реальную поддержку, резко возросла роль Ирана в регионе, а коалиция под руководством Вашингтона сотрудничает с курдами. В общем, Анкара попала в изоляцию, и единственным вариантом спасения ситуации для Эрдогана оказалось сближение с Россией. Поводом стала борьба с общим врагом — террористической угрозой. Официальная риторика Анкары постоянно подчеркивает связь терроризма с движением политического противника Эрдогана Фетхуллаха Гюлена. Ранее никто, кроме Турции, не видел в нем опасности, но теперь жертвой террориста, которого турецкая сторона поспешила связать с гюленистами, стал российский посол.

Ярким подтверждением смены политического курса Турции стала трехсторонняя встреча с участием министров иностранных дел России и Ирана, состоявшаяся в Москве 20 декабря. На ней была достигнута крайне важная договоренность о том, что вопрос о смещении сирийского президента Башара Асада подниматься не будет, пишет Мишель Скотт. Новая политика Анкары требует от Эрдогана окончательно бросить на произвол судьбы почти полностью разгромленную сирийскую оппозицию, одним из сторонников которой Турция была ранее.

Оппозицию в Сирии, которая и без того терпит одно поражение за другим, ждут еще более тяжелые времена. Страны Запада бессильны им помочь, а теперь от них отвернулась и Турция, все больше сближающаяся с Россией, которой выгодно появление нового союзника. На Ближнем Востоке установился новый баланс сил, резюмирует Мишель Скотт.