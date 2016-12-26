Bild: Киссинджер может стать посредником между США и Россией

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер разработает для избранного президента Дональда Трампа план по нормализации отношений с Россией, пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на данные европейских спецслужб.

Киссинджер считает налаживание отношений с Россией правильным шагом на фоне усиления Китая, отмечается в статье. Как опытный переговорщик и один из немногих американцев, которые часто встречались с президентом России Владимиром Путиным, он станет посредником между Москвой и Вашингтоном.

"По данным проведенного для европейских спецслужб анализа, который основывается на сведениях из команды Трампа, новый президент США стремится снять с России санкции "по совету Киссинджера", — пишет газета.

Кроме того, Киссинджер якобы порекомендовал "уступить" России сферу влияния на территории бывших советских республик.

Украинский вопрос, как утверждает Bild, предполагается решить следующим образом: Москве предложат дать гарантии безопасности восточной Украины, а Запад должен будет прекратить "возмущаться" из-за Крыма. Полуостров не будет официально признан российской территорией, но этот вопрос перестанет быть проблемой в отношениях США и России, говорится в статье.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, который власти полуострова провели после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. За воссоединение с Россией выступили 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

Москва не раз заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией, уважающей и принимающей этот выбор, и такое решение — это реальность, с которой необходимо считаться.