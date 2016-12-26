Лидеры "Оппозиционного блока" принесли цветы к посольству России в Киеве

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. Лидеры украинской партии "Оппозиционный блок" принесли цветы к зданию посольства России в Киеве в память о погибших в результате крушения самолета Минобороны РФ Ту-154, сообщила в понедельник пресс-служба партии.

"Лидеры "Оппозиционного блока" возложили цветы к посольству России", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в возложении цветов, в частности, принимали участие депутаты Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский и Юрий Бойко.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.