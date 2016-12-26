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Ответный удар: какие указы Обамы может отменить Трамп

17:5226.12.2016
(обновлено: 17:56 26.12.2016)
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Избраннный президент США Дональд Трамп в Пенсильвании. 16 декабря 2016 года
© AFP 2016/ Don Emmert

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

После своего официального вступления в должность президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен отменить 60-70% указов своего предшественника Барака Обамы, сообщил в воскресном эфире телеканала Fox соратник избранного главы Белого дома, видный республиканец Ньют Гингрич.

"Его (Обамы) указы на 60 или 70% будут аннулированы", — заявил Гингрич, выступая в утренней программе Sunday Morning Futures.

Президент США Барак Обама в Вашингтоне. 14 декабря 2016 года
© REUTERS/ Yuri Gripas
Обама уверен, что смог бы победить на президентских выборах в 2016 году
По словам политика, президент Обама действует в последние недели "в отчаянном исступлении", по-видимому, начиная осознавать, что "его наследие, подобно прохудившейся резиновой кукле, постепенно начинает сдуваться". Потому "предпринимает шаги с целью отвлечь Трампа и заставить его либеральных союзников лучше относиться к демократам и ненавидеть республиканцев".

Ньют Гингрич утверждает, что Трампу удастся добиться отмены, отсрочки или как-то обойти даже те указы Обамы, которые законодательно не подлежат пересмотру или аннулированию – это потребует "небольшого юридического оформления, умных юристов, которые это сделают".

© AP Photo/ Evan Vucci
Избранный президент США Дональд Трамп

Обещанные перемены

Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ John Locher
Эксперт: Трамп выполняет предвыборные обещания своими назначениями
73-летний Ньют Гингрич – один из самых авторитетных политиков в Республиканской партии США. Экс-спикер Палаты представителей, писатель, публицист и бизнесмен, в прошлом профессор истории. Влиятельный консерватор, который стал одним из архитекторов "Республиканской революции" 90-х годов прошлого века, когда созданная им программа Республиканской партии, известная как "Контракт с Америкой", дала возможность республиканцам получить контроль над обеими палатами конгресса.

Его называют "ключевым сторонником Трампа". Он полностью разделяет позицию избранного президента в отношении России, возлагает ответственность за ситуацию с Крымом на администрацию Обамы, резко критикует обвинения в адрес "русских хакеров" из-за атак на сервера Демократической партии. Так же, как и Трамп, он противник абортов, дополнительных ассигнований в охрану окружающей среды и социальную сферу, сторонник жесткого курса в отношении "стран-изгоев" и резкий критик политики Обамы.

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в Нью-Йорке в день выборов президента США
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Десять главных предвыборных обещаний Дональда Трампа
Дональд Трамп в своей предвыборной программе перечислил целый ряд позиций, по которым он намерен радикально изменить политику американской администрации. В его планах серьезная налоговая реформа, изменения миграционного законодательства, снятие всех запретов на добычу полезных ископаемых, модификация инвестиционной и торговой политики. Кроме того, он обещал уже в первые сто дней своего президентства добиться отмены реформы здравоохранения, известной как Obamacare.

В области внешней политики избранный президент собирается переоценить ситуацию на Ближнем Востоке, где США, по его мнению, должны сотрудничать с правительством президента Сирии Башара Асада и с Россией, чтобы вместе победить терроризм. Главным геополитическим противником своей страны он, в отличие от действующих политиков, считает не Россию, а Китай, против которого намерен предпринять ряд ограничительных мер торгово-экономического характера. Также США, по мнению Трампа, должны перестать быть основным донором НАТО в Европе.

Реализация такой программы – даже частичная – потребует от администрации избранного президента отмены многих старых и принятия многих новых законодательных актов. Однако ситуация усугубляется тем, что в последние дни своего нахождения в должности Барак Обама успел инициировать и подписать целый ряд нормативных актов, прямо противоречащих намерениям  своего преемника.

© REUTERS/ Jonathan Ernst
Президент США Барак Обама в Вашингтоне. 16 декабря 2016 года

На всякий случай

Барак Обама, уже находясь в статусе "хромой утки", то есть, пока действующего, но уже переизбранного президента, подписал законопроект об ассигнования США на военные нужды, предусматривающий выделение средств для стран НАТО и запрещающий  военное сотрудничество с Россией.

Вашингтон. США. Архивное фото
© РИА Новости. Юрий Абрамочкин
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США распространили действие "закона Магнитского" на весь мир
Он подписал проект закона о финансировании и направлениях политики Пентагона на 2017 год, который позволяет, кроме прочего, вводить санкции против граждан других стран, замешанных в коррупции или нарушении прав человека. Этот документ придает глобальный характер "Акту о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского", принятому четыре года назад.

Подписал он и исполнительный указ, запрещающий продажу прав на разработку большинства принадлежащих США шельфовых участков в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах.

Наконец, он расширил санкции в отношении России из-за ситуации на Украине.

"Обама, все восемь лет своего президентства действовавший весьма нерешительно, очень сильно осмелел, когда с него де-факто спала политическая ответственность. И этим не преминули воспользоваться некоторые политические игроки, которые подталкивают его к сегодняшней законодательной активности. Создается определенное политико-правовое поле, которое, хотя ни  самому Обаме, ни его команде, уже, может, и не пригодится, но серьезно затруднит деятельность новой администрации и нового президента", — считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Расчет, по словам эксперта, делается на укрепление позиций демократов как в нынешнем, так и в будущем составе конгресса, выборы в который пройдут через два года.

"Таким образом, Обама сейчас  работает на свою партию и, следовательно, на себя – возраст (55 лет) позволяет ему рассчитывать оставаться в политике. Но – на себя, а не на Америку", — подчеркивает Дмитрий Абзалов.

Упреждающие удары

Президент США Барак Обама. Архивное фото
© AP Photo/ Andrew Harnik
Израиль винит Обаму в антипоселенческом демарше Совета Безопасности ООН
Барак Обама стремится напоследок успеть внести свой вклад во внутреннюю и внешнюю политику США. Этим отчасти объясняется и его демарш в Совете безопасности ООН против политики Израиля – впервые за долгое время Вашингтон не стал поддерживать Иерусалим и не наложил право вето на резолюцию, запрещающую строительство новых израильских поселений на оккупированных палестинских территориях.

Возможно, самым болезненным для нового президента стал введенный Обамой запрет на разработку шельфа в Арктике и Атлантике. Дональд Трамп в своей программе рассчитывал на то, что освоение новых месторождений полезных ископаемых позволит его администрации создать в Америке тысячи дополнительных рабочих мест.

© AP Photo/ Evan Vucci
Избранный президент США Дональд Трамп во время визита на завод компании Carrier в штате Индиана. 1 декабря 2016 года

Отменить его "росчерком пера" у Трампа не получится – и потому, что этот указ базируется на норме закона, принятого еще в 1953 году, и потому, что он увязан с аналогичным актом, подписанном главой правительства Канады.

Официальная резиденция президента США - Белый дом. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Белый дом резко отреагировал на заявление Трампа об изменениях в ООН
Для отмены этого документа Трампу потребуется обращаться в суды, Конституционный и Верховный, понадобится много месяцев, а, может, и несколько лет судебных разбирательств. Не менее серьезные проблемы могут возникнуть у него с отменой ряда антироссийских санкций и с внесением поправок в законы, касающиеся военного бюджета, поскольку не все в республиканском большинстве в конгрессе разделяют позиции Трампа, утверждает Дмитрий Абзалов.

"На деле Барак Обама сейчас загоняет Дональда Трампа в ловушку. Ведь в итоге ему придется в самом начале своего первого срока – потенциально наиболее активный период для нового президента – заниматься "расчисткой завалов" и искать пути, как отменять те или иные решения своего предшественника, или как их обходить, а не выполнять намеченную им программу. В результате к предстоящим выборам в конгресс республиканцы могут подойти с серьезными репутационными потерями. То есть "отчаянное исступление" Обамы в итоге может довольно дорого стоить и самому Трампу, и его сторонникам", — говорит аналитик.

© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais
Дональд Трамп на встрече с президентом США Бараком Обамой в Белом доме

Заявление Ньюта Гингрича он называет "информационной контратакой" республиканцев, призванной хотя бы в какой-то степени умерить пыл уходящего президента-демократа в его неуемном законотворчестве.

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