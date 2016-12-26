Ответный удар: какие указы Обамы может отменить Трамп

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости
После своего официального вступления в должность президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен отменить 60-70% указов своего предшественника Барака Обамы, сообщил в воскресном эфире телеканала Fox соратник избранного главы Белого дома, видный республиканец Ньют Гингрич.
"Его (Обамы) указы на 60 или 70% будут аннулированы", — заявил Гингрич, выступая в утренней программе Sunday Morning Futures.
Ньют Гингрич утверждает, что Трампу удастся добиться отмены, отсрочки или как-то обойти даже те указы Обамы, которые законодательно не подлежат пересмотру или аннулированию – это потребует "небольшого юридического оформления, умных юристов, которые это сделают".
Обещанные перемены
Его называют "ключевым сторонником Трампа". Он полностью разделяет позицию избранного президента в отношении России, возлагает ответственность за ситуацию с Крымом на администрацию Обамы, резко критикует обвинения в адрес "русских хакеров" из-за атак на сервера Демократической партии. Так же, как и Трамп, он противник абортов, дополнительных ассигнований в охрану окружающей среды и социальную сферу, сторонник жесткого курса в отношении "стран-изгоев" и резкий критик политики Обамы.
В области внешней политики избранный президент собирается переоценить ситуацию на Ближнем Востоке, где США, по его мнению, должны сотрудничать с правительством президента Сирии Башара Асада и с Россией, чтобы вместе победить терроризм. Главным геополитическим противником своей страны он, в отличие от действующих политиков, считает не Россию, а Китай, против которого намерен предпринять ряд ограничительных мер торгово-экономического характера. Также США, по мнению Трампа, должны перестать быть основным донором НАТО в Европе.
Реализация такой программы – даже частичная – потребует от администрации избранного президента отмены многих старых и принятия многих новых законодательных актов. Однако ситуация усугубляется тем, что в последние дни своего нахождения в должности Барак Обама успел инициировать и подписать целый ряд нормативных актов, прямо противоречащих намерениям своего преемника.
На всякий случай
Барак Обама, уже находясь в статусе "хромой утки", то есть, пока действующего, но уже переизбранного президента, подписал законопроект об ассигнования США на военные нужды, предусматривающий выделение средств для стран НАТО и запрещающий военное сотрудничество с Россией.
Подписал он и исполнительный указ, запрещающий продажу прав на разработку большинства принадлежащих США шельфовых участков в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах.
Наконец, он расширил санкции в отношении России из-за ситуации на Украине.
"Обама, все восемь лет своего президентства действовавший весьма нерешительно, очень сильно осмелел, когда с него де-факто спала политическая ответственность. И этим не преминули воспользоваться некоторые политические игроки, которые подталкивают его к сегодняшней законодательной активности. Создается определенное политико-правовое поле, которое, хотя ни самому Обаме, ни его команде, уже, может, и не пригодится, но серьезно затруднит деятельность новой администрации и нового президента", — считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Расчет, по словам эксперта, делается на укрепление позиций демократов как в нынешнем, так и в будущем составе конгресса, выборы в который пройдут через два года.
"Таким образом, Обама сейчас работает на свою партию и, следовательно, на себя – возраст (55 лет) позволяет ему рассчитывать оставаться в политике. Но – на себя, а не на Америку", — подчеркивает Дмитрий Абзалов.
Упреждающие удары
Возможно, самым болезненным для нового президента стал введенный Обамой запрет на разработку шельфа в Арктике и Атлантике. Дональд Трамп в своей программе рассчитывал на то, что освоение новых месторождений полезных ископаемых позволит его администрации создать в Америке тысячи дополнительных рабочих мест.
Отменить его "росчерком пера" у Трампа не получится – и потому, что этот указ базируется на норме закона, принятого еще в 1953 году, и потому, что он увязан с аналогичным актом, подписанном главой правительства Канады.
"На деле Барак Обама сейчас загоняет Дональда Трампа в ловушку. Ведь в итоге ему придется в самом начале своего первого срока – потенциально наиболее активный период для нового президента – заниматься "расчисткой завалов" и искать пути, как отменять те или иные решения своего предшественника, или как их обходить, а не выполнять намеченную им программу. В результате к предстоящим выборам в конгресс республиканцы могут подойти с серьезными репутационными потерями. То есть "отчаянное исступление" Обамы в итоге может довольно дорого стоить и самому Трампу, и его сторонникам", — говорит аналитик.
Заявление Ньюта Гингрича он называет "информационной контратакой" республиканцев, призванной хотя бы в какой-то степени умерить пыл уходящего президента-демократа в его неуемном законотворчестве.