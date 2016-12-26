Сторонник Трампа прогнозирует отмену порядка 70 процентов указов Обамы

ВАШИНГТОН, 26 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп намерен отменить около 70 процентов указов Барака Обамы, сообщил в эфире телеканала Fox соратник республиканца и экс-спикер конгресса Ньют Гингрич.

"Около 60 или 70% его (Обамы) указов, почти все будут аннулированы Трампом", — заявил политик.

По его словам, подобные меры потребуют "небольшого юридического оформления, умных юристов, которые это сделают".

При этом Гингрич назвал последние действия Обамы "отчаянным исступлением", сравнив его наследие с "куклой, из которой выпустили воздух, и она все сжимается и сжимается".

Экс-спикер конгресса уверен, что новому президенту удастся отменить даже те распоряжения, которые по объективным обстоятельствам не подлежат пересмотру.

Во время избирательной кампании Трамп неоднократно обещал пересмотреть многие решения Обамы, в частности "отменить и заменить" реформу здравоохранения, ограничения на добычу углеводородов и другие.

На прошлой неделе одним из последних по времени указов Обама ввел запрет на добычу нефти и газа на шельфе, в том числе, в Арктике.

Избранный президент США принесет присягу и вступит в должность 20 января.