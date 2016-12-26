Президент Приднестровья назначил нового министра юстиции

ТИРАСПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости, Владимир Сандуца. Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский в понедельник представил коллективу министерства юстиции Александра Шевченко, назначенного новым главой ведомства, сообщила пресс-служба Минюста.
Красносельский посоветовал новому министру делать "точечные" кадровые перестановки. "Прошли выборы, страницу мы перелистнули, надо идти вперед… Формируйте ту команду, которую считаете необходимым, но при этом, конечно, не забывайте, что данный коллектив состоялся, и если и делать какие-то изменения, то точечно и безболезненно для людей", – отметил он.
Шевченко до этого назначения работал заместителем начальника правового управления Верховного совета (парламента) ПМР.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.