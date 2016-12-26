Президент Приднестровья назначил нового министра юстиции

ТИРАСПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости, Владимир Сандуца. Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский в понедельник представил коллективу министерства юстиции Александра Шевченко, назначенного новым главой ведомства, сообщила пресс-служба Минюста.

"Назначить Шевченко Александра Андреевича на должность министра юстиции Приднестровской Молдавской республики", — говорится в указе, подписанном главой ПМР.

Красносельский посоветовал новому министру делать "точечные" кадровые перестановки. "Прошли выборы, страницу мы перелистнули, надо идти вперед… Формируйте ту команду, которую считаете необходимым, но при этом, конечно, не забывайте, что данный коллектив состоялся, и если и делать какие-то изменения, то точечно и безболезненно для людей", – отметил он.

Шевченко до этого назначения работал заместителем начальника правового управления Верховного совета (парламента) ПМР.

Выборы президента ПМР прошли 11 декабря. Согласно окончательным данным ЦИК, Красносельский набрал 62,23% голосов и одержал победу в первом туре голосования. Его основной соперник, бывший президент Евгений Шевчук получил поддержку 27,38% избирателей. Красносельский 16 декабря принес присягу и вступил в должность.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.