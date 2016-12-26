Глава МИД Белоруссии сделал запись в книге соболезнований в посольстве РФ

МИНСК, 26 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей посетил посольство России в Минске и сделал запись в книге соболезнований в связи с крушением российского Ту-154, передает корреспондент РИА Новости.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира. Книга соболезнований будет открыта в российской дипломатической миссии 26 и 27 декабря. Сейчас иностранные дипломаты посещают посольство и оставляют записи в книге.

Сделав запись в книге соболезнований, Макей подошел к журналистам и сообщил, что граждане Белоруссии искренне сопереживают беде. "Вереница людей уже вчера растянулась возле российского посольства. Они пришли не по приказу. Они пришли по зову сердца… Мы горько переживаем то, что в последнее время на наших российских братьев навалилась череда несчастий и бед. Мы искренне сопереживаем", — сказал Макей.

В воскресенье соболезнования в связи с катастрофой выразили президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр обороны Андрей Равков. Жители белорусской столицы с воскресенья несут цветы, зажженные свечи и лампадки к ограде российского посольства. Свои записи в книге соболезнований уже оставили главы дипмисии Кубы, Киргизии и других стран.

Как сообщает агентство Sputnik Беларусь, ожидается, что в понедельник в посольство РФ также приедут премьер-министра Белоруссии Андрей Кобяков, главы министерства информации Лилия Ананич и министра спорта Александр Шамко.

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