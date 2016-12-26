Афганские силовики уничтожили 24 боевика, среди них двое главарей талибов

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Министерство обороны Афганистана заявило, что в ходе спецоперации на севере страны были уничтожены 18 боевиков радикального движения "Талибан", в том числе один из его главарей, сообщает агентство Khaama Press.

По данным агентства, операция проводилась в окрестностях города Кундуз. В ходе нее афганским силовикам удалось ликвидировать одного из главарей "Талибана" Гулама Сафи.

МВД Афганистана в свою очередь сообщило о ликвидации еще одного главаря Муллы Фироса Джихади. В ходе боев стражи правопорядка также уничтожили пятерых и ранили девятерых боевиков в провинции Газни.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны выросло влияние запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство".