Си Цзиньпин выразил свои соболезнования Путину в связи с крушением Ту-154

ПЕКИН, 26 дек – РИА Новости, Жанна Манукян. Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением российского самолета в небе над Черным морем, сообщило Центральное телевидение Китая.

"Я от имени правительства Китая и китайского народа выражаю свое глубокое сочувствие в связи с этим трагическим событием. Выражаю самые глубокие соболезнования семьям погибших", — заявил в телеграмме Си Цзиньпин.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.