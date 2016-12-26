Опрос: генсек ООН стоит первым в рейтинге на пост президента Южной Кореи

ТОКИО, 26 дек — РИА Новости, Иван Захарченко. Генсек ООН Пан Ги Мун незначительно опережает бывшего лидера оппозиции Южной Кореи Мун Чжэ Ина в преддверии досрочных выборов президента республики. Результаты очередного опроса приводит агентство RealMeter.

Популярность Пан Ги Муна, обязанности которого на посту главы всемирной организации заканчиваются 31 декабря, за неделю возросла на 2,8%. Свой голос за политика готовы отдать 23,3% опрошенных.

В середине декабря Пан Ги Мун объявил, что намерен после возвращения в Южную Корею себя развитию страны и повышению благосостояния ее граждан. Его слова были расценены как намек на готовность баллотироваться на пост президента Республики Корея, несмотря на то, что резолюция Генассамблеи ООН от 1946 года призывает генсека организации воздерживаться от занятия государственных постов сразу после окончания его полномочий.

Согласно опросу RealMeter, Мун Чжэ Ина в Южной Корее поддерживают 23,1% граждан, что на 0,6% меньше по сравнению с предыдущим опросом. За нынешнего лидера Демократической партии Ли Чжэ Мёна готовы голосовать 12,3% (снижение на 2,6%), а кандидатура предпринимателя и программиста Ан Чхоль Су нравится 8,2% опрошенных (снижение на 0,1%).

Выборы в Республике Корея будут проводиться раньше срока из-за отстранения от должности президента Пак Кын Хе в связи с коррупционным скандалом вокруг ее давней приближенной Цой Сун Силь. После импичмента в парламенте судьбу Пак Кын Хе решает Конституционный суд, у которого есть полгода на вынесение окончательного решения. После этого может быть объявлена дата новых выборов.