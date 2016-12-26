Китай выразил протест США в связи с вмешательством в дела Тайваня

ПЕКИН, 26 дек – РИА Новости, Жанна Манукян. Китай сделал представление США в связи с подписанием Бараком Обамой военного бюджета страны, предусматривающего сотрудничество с Тайванем, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Обама на прошлой неделе подписал закон о военном бюджете на 2017 финансовый год, в котором упомянута программа ВТС между США и Тайванем.

"Мы выступаем решительно против соответствующего содержания закона о военном бюджете США и уже сделали представление американской стороне. Мы выражаем резкое недовольство подписанием этого закона", — говорится в заявлении Хуа Чуньин, размещенном на сайте МИД КНР.

Она подчеркнула, что тайваньский вопрос относится к суверенитету и территориальной целостности Китая и является внутренним делом Китая. Как признала официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР, этот пункт документа не имеет обязательной юридической силы, однако является вмешательством во внутренние дела Китая и нарушением взятых США обязательств.

"Мы призываем американскую сторону выполнять взятые на себя обязательства по этому вопросу, прекратить военные контакты и поставку вооружения Тайваню, чтобы избежать ущерба китайско-американским отношениям, стабильности и миру в Тайваньском проливе", — заявила Хуа Чуньин.

Избранный президент США Дональд Трамп в начале декабря говорил по телефону с главой Тайваня Цай Инвэнь, а позднее объявил, что не понимает, почему США должны придерживаться политики "одного Китая".

На прошлой неделе глава МИД КНР Ван И дал понять, что в отношениях с США могут возникнуть "некоторые новые сложности".