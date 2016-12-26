Премьер Японии летит в Перл-Харбор в ответ на визит Обамы в Хиросиму

ТОКИО, 26 дек — РИА Новости, Иван Захарченко. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ начинает в понедельник двухдневную поездку на Гавайи, чтобы почтить память погибших во время атаки японцев на корабли и авиацию США в гавани Перл-Харбор на острове Оаху 7 декабря 1941 года.

Как сообщала японская печать, ожидается, что японский премьер и президент США Барак Обама подтвердят значимость друг для друга военного альянса двух стран. Их встреча намечена на вторник в Гонолулу, где родился и провел детство нынешний американский лидер.

Во время атаки на Перл-Харбор, которая заставила США вступить во Вторую мировую войну, погибли почти две с половиной тысячи американцев.

В мае уходящего года Барак Обама, приезжавший в Японию на саммит G7, стал первым президентом США, посетившим Хиросиму — город-жертву американской атомной бомбардировки. Нынешняя поездка Абэ в Перл-Харбор рассматривается как ответный шаг со стороны японского руководства. Однако, равно как Обама не принес извинений за бомбардировки городов в Японии, так и на этот раз Синдзо Абэ не станет извиняться за нападение на Перл-Харбор.