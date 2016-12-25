Захарченко объявил в ДНР траур по жертвам крушения Ту-154 под Сочи

ДОНЕЦК, 25 дек — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко объявил 26 декабря днем траура в связи с гибелью людей в авиакатастрофе Ту-154 в районе Сочи, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на соответствующий указ.

"Указом главы Донецкой народной республики в связи с гибелью людей в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем 26 декабря 2016 года объявляется днем траура. По всей республике будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия и изменена сетка вещания телеканалов", — приводит агентство текст указа Захарченко.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

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