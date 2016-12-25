Белорусы несут цветы к посольству России, скорбя о жертвах крушения Ту-154

МИНСК, 25 дек — РИА Новости. Жители Минска несут цветы к посольству России в Белоруссии в связи с крушением вблизи Сочи самолета Ту-154, на борту которого было 92 человека, передает корреспондент РИА Новости.

Минчане оставляют цветы и зажженные лампадки возле ограды посольства. Также сюда доставили корзину с цветами от министерства обороны Белоруссии.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

По данным военного ведомства, на борту воздушного корабля находились восемь членов экипажа и 84 пассажира: восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, и двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

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