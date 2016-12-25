Предупреждение о цунами объявили в районе Чили, где произошло землетрясение

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Специалисты Тихоокеанского центра предупреждения цунами (PTWC) объявили о возможном возникновении волны после сильного землетрясения у берегов Чили.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в 11.22 по местному времени (17.22 мск) эпицентр землетрясения располагался в 26 километрах к юго-востоку от города Пуэрто-Кельон. Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров.

"Центр сообщает об угрозе цунами в районах океана, близких к землетрясению", — говорится в сообщении PTWC. Речь идет о радиусе в одну тысячу километров от эпицентра землетрясения.

Американский центр отметил, что вероятности угрозы цунами для Гавайских островов в связи с землетрясением в Чили нет.