Нетаньяху: резолюция СБ ООН по поселениям - дело рук администрации Обамы

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 дек — РИА Новости. Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что администрация уходящего президента США Барака Обамы инициировала и добилась принятия антипоселенческой резолюции в Совете Безопасности ООН.

В резолюции Совет Безопасности ООН осудил поселенческую деятельность Израиля и потребовал ее прекратить. Нетаньяху отметил, что американцы не воспользовались в ООН правом вето, несмотря на просьбы властей Израиля.

"По имеющейся у нас информации, эта резолюция, без сомнений, была инициирована администрацией Обамы, стоявшей за кулисами, подготовившей формулировку и потребовавшей принятия", — сказал Нетаньяху на воскресном заседании правительства.

"На протяжении десятилетий существовали разногласия между американским и израильским правительствами по вопросу поселений. Вместе с тем мы всегда соглашались в том, что Совет Безопасности ООН – это неподходящее место для решения этого вопроса. Мы знали, что обращение в этот орган лишь усложнит переговорный процесс и отдалит от нас достижение мира", — добавил он.

Нетаньяху процитировал свой разговор с госсекретарем США Джоном Керри, которому он сказал, что "друзья не выясняют отношения в Совбезе".

Американский представитель был единственным, кто воздержался при голосовании. Остальные 14 членов СБ ООН одобрили резолюцию, официально предложенную четырьмя странами — Новой Зеландией, Сенегалом, Малайзией и Венесуэлой. Израиль отказался выполнять требования документа и готовит ответные меры против авторов инициативы, тех, кто за нее голосовал, и самой ООН.