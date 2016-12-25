На Филиппины обрушился мощный тайфун "Нок-тен"

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Опасный для людей тайфун "Нок-тен" в воскресенье обрушился на восточную часть Филиппин, где в субботу началась эвакуация жителей, передает агентство Франс Пресс.

Эпицентр тайфуна проходит через остров Катандуанес в Бикольском регионе. Порывы ветров "Нок-тен" достигают скорости 235 километров в час (70 метров в секунду).

Власти пока не сообщали о последствиях разгула стихии. В субботу военные и местная администрация сообщили об эвакуации более 100 тысяч человек из прибрежных районов Катандуанеса и других мест Бикольского полуострова.

Метеорологи предупредили, что циклон может сопровождаться сильными волнами и вызывать оползни.

По данным агентства Рейтер, власти объявили угрозу тайфуна в девяти провинциях на восточном побережье. Из соображений безопасности там также приостановлено воздушное, морское и железнодорожное движение. Аварийные службы находятся в состоянии готовности для расчистки дорог от завалов или восстановления электроэнергии.