Трамп заявил, что после его инаугурации изменится все, что касается ООН

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Призывавший заветировать резолюцию СБ ООН по Израилю избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после его инаугурации "все изменится в том, что касается ООН".

Совет безопасности ООН в пятницу потребовал от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях. Резолюцию поддержали 14 членов совета, включая США.

"Что касается ООН, все изменится после 20 января". — написал будущий глава Белого дома в Twitter. На 20 января запланирована инаугурация Трампа.

As to the U.N., things will be different after Jan. 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 декабря 2016 г.

Сразу после принятия резолюции постпред Израиля Данни Данон раскритиковал позицию США, не применивших право вето. Он выразил уверенность, что новая администрация и новый генеральный секретарь ООН "ознаменуют новую эру для отношений ООН и Израиля".

Резолюция требует от Израиля "немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим".

Резолюция признает создание Израилем поселений на палестинской территории, оккупированной с 1967 года, не имеющим юридической силы и "вопиющим нарушением международного права и одним из главных препятствий на пути к достижению урегулирования по принципу сосуществования двух государств". СБ ООН заявил, что не будет признавать никаких изменений линий, существовавших на 4 июня 1967 года, за исключением согласованных сторонами.

Резолюция также призывает предпринять шаги для предотвращения актов насилия в отношении гражданских лиц, включая акты террора, а также провокаций и разрушений. Сторонам конфликта, согласно резолюции, следует "прилагать коллективные усилия с целью начать внушающие доверия переговоры по всем вопросам, касающимся окончательного статуса".