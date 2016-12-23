Глава оппозиционной партии Польши заявил о возможном самороспуске сейма

ВАРШАВА, 23 дек — РИА Новости. Лидер оппозиционной польской партии "Новочесна" Рышард Петру заявил о возможности самороспуска сейма страны в том случае, если 11 января не состоятся дебаты на тему бюджета страны, а заседание пройдет не в том зале, который в настоящее время блокируют оппозиционеры.

Польские оппозиционеры с 16 декабря блокируют пленарный зал заседаний сейма страны. Поводом для этого стало намерение сейма с 2017 года ограничить работу журналистов в нижней палате парламента, а также решение спикера сейма Марека Кухчиньского об отстранении одного из депутатов от участия в заседании. Несмотря на это, сейм в ходе заседания, проведенного в другом помещении, принял ряд законов, в том числе о бюджете на 2017 год. Оппозиция считает данные голосования нелегитимными и требует проведения повторного заседания и отставки Кухчиньского.

Министр внутренних дел страны Мариуш Блащак ранее заявил, что в том случае, если к 11 января, когда должно состояться следующее заседание сейма, депутаты не прекратят блокировать зал пленарных заседаний, оно будет проведено в другом помещении. Комментируя это заявление Петру подчеркнул, что в таком случае Пельша столкнется с "дуализмом сейма".

"Я в таком случае предложу самораспустить сейм. Если будет ситуация, в которой у нас будет два парламента, я не вижу иной возможности, кроме как сапороспуск сейма", — заявил политик, которого цитирует агентство PAP.

По мнению Петру, 11 января спикер сейма должен прийти в зал пленарных заседаний и продолжить дискуссию о бюджете страны, которая была прервана 16 декабря. "Это не требует от спикера сейма больших усилий, только признания, что он совершил ошибку… Но если заседание состоится в Колонном зале, это будет гротеск. Если так произойдет, все увидят, что что-то не так, что государство не работает, что у нас два сейма, правовой дуализм”, — считает глава "Новочесной".