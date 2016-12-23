Военные изъяли у захватчиков ливийского самолета гранату и пистолет

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Военнослужащие Мальты изъяли у захватчиков ливийского самолета гранату и пистолет, еще один пистолет был найден при обыске самолета, заявил в ходе пресс-конференции премьер Мальты Джозеф Мускат.

"Захватчиков попросили сдать все оружие. При себе у них была граната и пистолет. Вооруженные силы Мальты в настоящее время проводят полный обыск воздушного судна. На данный момент был найден еще один пистолет", — заявил Мускат.

Самолет компании Afriqiyah Airways, совершавший внутренний рейс Себха-Триполи в Ливии, ранее был захвачен и перенаправлен на Мальту. По уточненным данным на его борту находились 111 пассажиров и 6 членов экипажа.

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