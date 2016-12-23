Модернизация 10 МиГ-29 обойдется Сербии в 185 млн евро

БЕЛГРАД, 23 дек – РИА Новости. Ремонт и переоснащение шести МиГ-29, которые Сербии передаст Россия, и четырех имеющихся у республики, будет стоить 185 миллионов евро, сообщил в пятницу министр обороны Зоран Джорджевич.

Глава минобороны сообщил на брифинге в пятницу, что в бюджет военного ведомства на 2017 заложена модернизация ожидаемых от России шести МиГ-29 и четырех имеющихся в наличии, на сумму 185 миллионов евро.

"Это самая важная вещь, которая происходит в наших Вооруженных силах за последние 30 лет. В ближайшие три года запланированы три фазы модернизации. Постараемся получить больше оборудования и вооружений четвертого поколения", — цитирует Радио и телевидение Сербии (РТС) министра обороны.

Джорджевич добавил, что согласно плану, ближайшие 14 лет военная авиация Сербии будет использовать все десять модернизированных истребителей. По его данным, МиГ-29 могут войти в строй в конце 2017 года "или раньше, если модернизация пройдет на авиационном заводе "Мома Станойлович".