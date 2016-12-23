Захватчики ливийского самолета сдались властям Мальты

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Угонщики ливийского самолета, который сел на Мальте, сдались властям, сообщил мальтийский премьер-министр Джозеф Мускат.

"Захватчики сдались, их обыскали и поместили под стражу", — написал он в своем микроблоге в Twitter

Мускат отметил, что последние члены экипажа покинули самолет вместе с преступниками, которые перед этим уже отпустили всех пассажиров лайнера.

После этого спецназ Мальты вошел внутрь самолета и проверил салон и кабину.

Ранее один из захватчиков попал на видео местного телеканала TVM, ведущего трансляцию из аэропорта. Мужчина держал в руках зеленый флаг, который был государственным в Ливии во времена правления Муамара Каддафи до 2011 года.

Самолет компании Afriqiyah Airways, совершавший внутренний рейс Себха-Триполи в Ливии, был захвачен и перенаправлен на Мальту. По предварительным данным, на борту могли находиться до 118 человек.

Авиакомпания выделила другой борт, чтобы освобожденные пассажиры могли вернуться домой, сообщил агентству Sputnik источник в аэропорту Триполи.

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