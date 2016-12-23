Спецназ задержал одного из предполагаемых захватчиков ливийского самолета

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Спецназ Мальты задержал одного из предполагаемых захватчиков ливийского самолета, передает мальтийский телеканал TVM.

Самолет компании Afriqiyah Airways, совершавший внутренний рейс Себха-Триполи в Ливии, был захвачен и перенаправлен на Мальту. На борту могли находиться до 118 человек, по последним данным, все они покинули самолет.

Ранее захватчик появлялся на трансляции, которую ведет канал с места событий, с зеленым флагом в руках. Флаг был государственным в Ливии во времена правления Муамара Каддафи до 2011 года.