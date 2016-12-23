На борту ливийского самолета могут оставаться захватчики и члены экипажа

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что на борту захваченного ливийского самолета, приземлившегося в мальтийском аэропорту, могут оставаться два предполагаемых захватчика и несколько членов экипажа.

"Теоретически, на борту самолета все еще остаются два захватчика и несколько членов экипажа", — написал он в своем официальном аккаунте в Twitter. Ранее премьер сообщил, что члены экипажа покидают лайнер. Захваченный ливийский самолет покинули 109 из 111 пассажиров.

Potentially 2 hijackers and some crew members still on board aircraft. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 декабря 2016 г.

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Самолет компании Afriqiyah Airways, совершавший внутренний рейс Себха-Триполи в Ливии, был захвачен и перенаправлен на Мальту. По предварительным данным, на борту могли находиться до 118 человек.