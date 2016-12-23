Власти на востоке Ливии не получали требования захватчиков самолета

КАИР, 23 дек – РИА Новости, Маргарита Кислова. Власти на востоке Ливии не получали каких-либо требований от угонщиков пассажирского самолета о предоставлении безопасного коридора для выхода боевиков из города Бенгази, где идет антитеррористическая операция ливийской армии во главе с генералом Хафтаром, сообщил РИА Новости источник в ливийском парламенте, работающем в восточном городе Тобрук.

"Мы не имеем отношения ни к одному из аэропортов, между которыми совершался полет угнанного самолета (Себха на юге Ливии и столицей Триполи – ред.), а также не имеем никакой информации о требовании коридора безопасности для боевиков в Бенгази", — сообщил он.

Официальный представитель ливийской армии полковник Ахмед аль-Мисмари также сообщил РИА Новости, что он не имеет никакой конкретной информации по угнанному самолету. "У нас нет никакой информации об этом", — сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что два угонщика самолета являются гражданами Ливии, им не более 25 лет. Они, якобы, заявили, что принадлежат к некой ливийской группировке "Аль-Фатех аль-Джадид" и требуют освободить из тюрьмы сына Муамара Каддафи Сейфа аль-Ислама, а также оказать давление на "восточную" ливийскую армию во главе с генералом Хафтаром и обеспечить коридор безопасности для выхода боевиков из города Бенгзаи.

Самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah, совершавший в пятницу внутренний рейс между городами Себха на юге Ливии и столицей Триполи, изменил маршрут и приземлился на Мальте. Захватчики самолета угрожают взорвать себя, если не будут выполнены их требования. В настоящее время после переговоров преступники освободили часть пассажиров, в их числе женщины и дети.