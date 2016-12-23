Из захваченного ливийского самолета освобождены шестьдесят пять пассажиров

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что из захваченного ливийского самолета, находящегося в мальтийском аэропорту, освобождены 65 пассажиров.

"К настоящему моменту освобождены 65 человек", — сообщил премьер в своем официальном аккаунте в Twitter.

65 passengers released so far. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 декабря 2016 г.

​Самолет компании Afriqiyah Airways, совершавший внутренний рейс Себха-Триполи в Ливии, был захвачен и перенаправлен на Мальту. По предварительным данным, на борту могли находиться до 118 человек. Ранее сообщалось, что пассажиры захваченного лайнера начали покидать его.